Calcio, Olimpia Carcarese. Gli allenamenti proseguono per il vivaio biancorosso (VIDEO)

I bambini hanno bisogno di divertirsi, di fare sport, di correre all’aperto e condividere il tempo con gli amici, anche se a distanza di sicurezza. Da quando i protocolli ce l’hanno permesso, abbiamo fatto di tutto affinché i nostri piccoli grandi campioni biancorossi continuassero ad allenarsi, ovviamente nel pieno rispetto delle normative anti-covid. Ci siamo impegnati e continueremo a farlo soprattutto per loro…per regalare ai nostri bimbi qualche ore di felicità in un momento così buio e difficile per tutti.

Durante l’ultimo allenamento, abbiamo domandato loro cos’è il coronavirus e cosa rappresenta per loro il calcio. Le loro risposte e i magnifici sorrisi che ci regalano ogni volta valgono ogni sforzo organizzativo o burocratico e ci riempiono il cuore di gioia.

Grazie ragazzi per aver scelto di divertirvi insieme a noi e grazie alle famiglie per la fiducia riposta nella nostra società!

ABBASSO IL CORONAVIRUS E W IL CALCIO!