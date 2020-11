Calcio, Serie D: programma dei recuperi già azzoppato dal Covid, quattro rinvii già disposti per il week end nel girone A

AGGIORNAMENTO 11:20: è stata rinviata anche Saluzzo - Sanremese

Il primo week end di recuperi dedicato al girone A è ancora all'orizzonte, ma arrivati al mercoledì sono già quattro i rinvii che coinvolgono il raggruppamento: Castellanzese - Casale, Arconatese - Borgosesia e Chieri - Gozzano e per ultimo Saluzzo - Sanremese.

Al momento sono confermati solo gli incontri che vedono in campo Imperia- Città di Varese, Vado-Derthona (anticipo a sabato 14; ore 15) e Lavagnese-Legnano.

Le sfide rinviate verranno recuperate, salvo nuovi posticipi, il 22 di novembre. Ecco l'elenco completo:

Girone A: Castellanzese-Casale, Arconatese-Borgosesia, Saluzzo - Sanremese e Chieri-Gozzano

Girone C: Montebelluna-Belluno, Union Feltre-Arzignano (a data da destinarsi)

Girone D: Correggese-Mezzolara e Aglianese-Bagnolese

Girone F: Rieti-Porto S. Elpidio (a data da destinarsi)

Girone G: Muravera-Giugliano, Lanusei-Latina, Nocerina-Nola (a data destinarsi)

Girone H: Real Aversa-Nardò, Puteolana-Altamura e Gravina-Fasano

In virtù di queste variazioni ecco l’aggiornamento del programma gare del 14 e 15 novembre:

Girone A: Imperia-Varese, Vado-Derthona (anticipo a sabato 14; ore 15), Lavagnese-Legnano

Girone B: Caravaggio-Crema

Girone C: Chions-Manzanese, Cartigliano-Adriese (anticipo del recupero del 18 novembre)

Girone D: Real Forte Querceta-Lentigione, Seravezza-Fiorenzuola,

Girone E: S.Donato Tavarnelle-Scandicci (anticipo a sabato 14), Pianese-Montespaccato, Flaminia-Siena

Girone F: Matese-Aprilia

Girone G: Carbonia-Gladiator, Vis Artena-Sassari Latte Dolce, Monterosi-Nuova Florida

Girone H: Casarano-Taranto, Cerignola-Portici

Girone I: Gelbison-Città S. Agata, Roccella-Troina

I recuperi in programma il 18 novembre Trento-Union Feltre (C), Bagnolese-Correggese, Aglianese-Corticella (D) e Recanatese-Rieti (F) sono stati rinviati a data da destinarsi, Manzanese-Ambrosiana (C) al 21 novembre.

Le gare del 22 novembre San Giorgio-Union Feltre (C), Giugliano-Carbonia (G) e Portici-Gravina (H) sono state rinviate a data da destinarsi.