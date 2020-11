Regole per la cura della pelle durante lo sport

Lo sport è diventato parte della nostra vita e questo è fantastico! Dopo tutto, l'esercizio fisico regolare è una garanzia non solo di un'eccellente forma fisica, una figura attraente, salute, ma anche una buona condizione della pelle del viso.

Nel processo di allenamento fisico, vengono attivati ​​la circolazione sanguigna e i processi metabolici, il che, ovviamente, è un grande vantaggio per tutto il corpo nel suo insieme e per la pelle.

5 regole principali per la cura della pelle prima, durante e dopo lo sport

1. Se ti alleni al mattino, usa un tonico riequilibrante dopo la doccia, per alleviare la sensazione di oppressione dopo il lavaggio.

2. Se ti alleni nel pomeriggio o dopo il lavoro, ci sono diversi passaggi di pulizia da seguire:

struccaggio (rimozione di cosmetici decorativi e impurità della pelle) - se c'è molto trucco, è meglio eseguire questa fase due volte);

tonificazione - ripristina la pelle dopo l'esposizione all'acqua (puoi usare qualsiasi tonico adatto a te).

Inoltre, gli specialisti di Marrion , affermano che se la pelle è molto secca - può essere applicato un siero leggero a base d'acqua.

3. Anche quando ti alleni all'aperto, dovresti ricordarti di pulire la pelle. Quando il sole è molto attivo, usare la protezione SPF, questo è particolarmente importante per chi ha varie discromie cutanee.

4. Anche se esegui carichi statici, ad esempio yoga o pilates, comunque non dimenticare della pulizia della pelle.

5. Dopo l'allenamento, è necessario pulire nuovamente la pelle e quindi applicare una crema idratante adatta al proprio tipo di pelle. E ricorda, migliori e più approfondite sono le fasi della pulizia, non solo durante lo sport, ma anche nella vita di tutti i giorni, più bella e sana sarà la tua pelle.

Durante la sport, cerca di non toccarti il ​​viso con le mani. Ciò aumenta il rischio che sporco e batteri entrino nei pori aperti, il che significa che anche l'infiammazione è più probabile.

Per lo stesso motivo, si consiglia di raccogliere i capelli. Inoltre, ricorda che applichiamo i cosmetici appropriati sui capelli e non devono entrare in contatto con la pelle durante lo sport. La condizione principale è che niente dovrebbe darti un motivo per toccarti il ​​viso. Se il sudore ti cola dalla fronte, usa un asciugamano pulito o fazzoletti usa e getta.

Dopo l'allenamento, non dovresti saltare la doccia, per risciacquare tutto il sudore e lo sporco. Dovresti prima lavare il viso con acqua tiepida in modo che i pori rimangano aperti e più facili da pulire. Quindi puoi attivare l'acqua fredda per "chiudere" i pori.

Dopo la doccia, prendi un asciugamano pulito e tampona delicatamente la pelle, ma non strofinarlo! Questi movimenti possono aiutare a evitare l'irritazione. La pelle del viso ha bisogno di essere tonificata, quindi dopo la doccia usa un tonico o l'acqua termale. E, come alla fine di ogni rituale, idrata viso e corpo in modo che non perdano la loro compattezza.

Come idratare adeguatamente la pelle dopo lo sport?

Anche se hai la pelle secca, la tua crema idratante non dovrebbe essere molto “pesante e grassa”, tranne, ovviamente, negli sport invernali.

In estate, è ottimale applicare una crema che svolga più funzioni contemporaneamente: idratazione, protezione solare, opacità e tonalità.

Si consiglia di non dimenticare di applicare creme solari sulla pelle intorno agli occhi e alle labbra, sono abbastanza adatte per queste aree e quindi non sono necessari cosmetici aggiuntivi.

Se la pelle è molto secca e "necessita" di nutrimento aggiuntivo, allora sotto la crema puoi applicare un siero rigenerante adatto al tuo tipo di pelle.

Se la pelle non è molto sensibile e non soggetta a reazioni allergiche, cosmetici di diverse aziende possono essere combinati tra loro.

Lo sport dovrebbe giovare a noi e al nostro corpo, motivo per cui, alla ricerca di forme ideali, non bisogna dimenticare di proteggere la propria pelle.