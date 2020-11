Vestire comodo grazie a intimo e abbigliamento sportivo

Lo sport è un aspetto importante della vita, ha il suo spazio, il suo tempo, e anche il suo abbigliamento specifico, che deve agevolare i movimenti, far stare comodi e a proprio agio. Non solo: è bene che i tessuti abbiano anche proprietà assorbenti e che favoriscano la traspirazione.

Intimo sportivo: comodità e comfort

L’intimo sportswear non può mancare nel guardaroba di uno sportivo o di una sportiva. Ci sono capi studiati per l’uomo e capi studiati per la donna, con tante tipologie di indumento, dalla t-shirt al top, dalla canotta ai leggins. Innanzitutto, è utile ribadire che l’intimo sportivo non è cosa solo da professionisti: il comfort e la comodità sono per tutti. A tal proposito, l’ intimo sportivo senza cuciture è la scelta ideale per chi vuole stare più che comodo, evitando il senso di costrizione e le irritazioni.

Un’altra cosa da considerare è il fatto che, facendo attività fisica, si suda. Sembra un’osservazione banale ma, proprio perché è banale, si rischia di non pensarci quando ci si veste per fare attività. Pertanto, l’intimo sportivo è bene garantisca una certa traspirabilità. Questo significa che il vapore evapora, la pelle si mantiene asciutta e la temperatura corporea non subisce raffreddamento o riscaldamento. In ultimo, l’intimo sportivo deve costituire un sostegno per il corpo, pur non limitandone i movimenti.

Abbigliamento sportivo: quando è comodo

L’abbigliamento sportivo deve essere comodo, esattamente come l’intimo. L’idea base è governata da un principio di equilibrio: i vestiti usati per fare sport non devono essere né troppo larghi né troppo stretti; nel primo caso, potrebbero creare difficoltà nei movimenti e nell’eseguire determinati esercizi, nel secondo caso, risulterebbero scomodi e ostacolerebbero la circolazione. Assolutamente inadatti i capi con cuciture rigide e tessuti che non si adattano al movimento corporeo.

Di nuovo, la gestione della sudorazione è un aspetto fondamentale. I vestiti usati per l’attività sportiva devono essere assorbenti e traspiranti. Tra i tessuti più adatti, figurano sicuramente il cotone e le microfibre. È bene evitare l’utilizzo di capi sintetici perché possono generare cattivi odori e facilitano la presenza di batteri o l’emersione di problemi quali dermatiti e allergie.

Venendo a osservazioni prettamente pratiche, l’abbigliamento sportivo viene usato spesso (almeno da coloro i quali fanno attività fisica regolare, il che è preferibile). È utile che i vestiti sportivi siano pratici da lavare. Si tenga presente che si possono aggiungere, per il lavaggio, prodotti disinfettanti e antibatterici. Attenzione ai capi colorati: devono essere testati, non rischiosi per la salute e non devono scolorirsi in presenza di sudore. Le caratteristiche tecniche sono sicuramente prioritarie nella scelta dell’abbigliamento sportivo; una volta sicuri che un capo risponde a determinate proprietà, ci si può sbizzarrire con il lato estetico: ci sono vestiti destinati allo sport funzionali e molto belli.

Come farsi un guardaroba sportivo completo

Per acquistare ciò che occorre per fare attività fisica ci si può anche rivolgere al mercato online. Si tratta di un'opzione molto pratica, arriva tutto a casa: si può fare agevolmente una scorta di capi. Si pensi alla comodità di una tale scelta, nel caso per esempio di persone che si stanno approcciando allo sport da poco e devono comprare tutto, dall’intimo ai vestiti.

Quando si visita un sito di e-commerce, si faccia conto di essere in un negozio vero e proprio ma virtuale. Pertanto, si cerchi il “reparto desiderato”. Per esempio, l’intimo sportivo da donna. Se è un sito generico di abbigliamento, si cerchi prima una macrocategoria, come “sport” o “donna”. Se servono solo capi intimi, magari si può andare sul portale di un’azienda che è specializzata in questo. Si vada a vedere, allora, la sezione dedicata allo “sport”. Si scorrano i prodotti, adocchiando i prezzi, i colori disponibili… Cliccando sull’articolo desiderato, si possono leggere i dettagli; se è quello che si cercava, si aggiunge al carrello.