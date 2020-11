Il punto alla sosta. Finale, sangue freddo per ripartire con entusiasmo

E' un tono del'umore che ha percorso le montagne russe per il Finale, partendo dallo scorso agosto, fino ad arrivare ai giorni precedenti lo stop dei campionati.

Tutti i buoni segnali emersi durante la Coppa Italia e le prime giornate di Eccellenza, sembrano infatti aver perso smalto con le dinamiche di campo, soprattutto a causa della lunga serie di infortuni che ha colpito la rosa a disposizione di mister Pietro Buttu.

L'infortunio al ginocchio di Vittori di fatto ha pregiudicato la possibile presenza del centravanti almeno nella prima parte del 2021, inoltre resta da comprendere anche la dinamica del recupero di Alex Fabbri, mentre non filtrano notizie incoraggianti nemmeno in merito al legamento crociato di Luca Ferrara.

Problemi muscolari anche per Rocca e Pare, ma in caso di una ripartenza a gennaio riassorbibili. Gamba ingessata invece per il portiere Vernice.

Un innesto sul fronte offensivo sarà inevitabile e già all'interno della dirigenza se ne discuteva durante la partita di Coppa Italia contro l'Albenga. Il tempo per ponderare le scelte migliori non manca, il che potrebbe permettere ai giallorossi di riacquisire quel livello di competitività che un gruppo di ragazzi giovani, seppur di prospettiva, non può ovviamente garantire.

Evitare i playout sarà determinante, senza lasciarsi andare però alla frenesia, soprattutto all'interno di una stagione dove il numero di retrocessioni sarà inevitabilmente elevato.