Calcio, Borgio Verezzi. Cordiale ringrazia chi sostiene il club: "L'impegno degli sponsor è determinante in questa fase"

Il rapporto tra sponsor e società, in tempi di pandemia, può risultare ancora più importante e vitale, soprattutto per le società più piccole e con un budget limitato.

Ecco perchè confermare il proprio impegno al fianco sdi una squadra può permettere a quest'ultima di affrontare il guado dello stop al campionato con più serenità.

Questo è il caso del Borgio Verezzi, come conferma mister Cordiale.

"Non c'è stata società che non sia stata toccata dalle conseguenze delle pandemia - spiega l'allenatore - e ogni sostegno può rivelarsi davvero importante in vista di una rirpresa che speriamo arrivi nel minor tempo possibile. A tal proposito ci tenevo a ringraziare i titolari del caffè "Le Bombarde" per l'aiuto che ci stanno dimostrando in maniera concreta. Non era così scontato e di questo li ringraziamo".