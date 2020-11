Calcio. Derthona, meno di ventiquattro ore alla sfida contro il Vado. Ritorno in Liguria dalle mille emozioni per il DG Canepa: "Sarà come tornare a casa"

Le numerose esperienze sportive all'interno del comprensorio calcistico savonese, e non solo, hanno un sapore ancora speciale per l'attuale Direttore Generale del Derthona, Roberto Canepa, pronto a riabbracciare la Liguria dopo i tre anni vissuti da ds, insieme all'ex presidente biancoblu Cristiano Cavaliere, all'ombra della Torretta.

La sfida di domani contro il Vado rappresenta infatti la migliore occasione per ritrovare colleghi, amici ed ex compagni con i quali i rapporti si sono mantenuti ottimi, anche con il passare degli anni: "Cafferata, Aragno, Porcile, Cabria e Battiston; ne cito solo cinque ma potrei andare avanti - racconta a poche ore dal match il DG della formazione piemontese - per me sarà come ritornare in casa, in uno stadio dove, da allenatore di Savona e Vado, conservo ancora bellissimi ricordi. La partita contro i rossoblu? Giocare al Chittolina non è mai facile, il ds Sonetti, insieme a tutto lo staff, ha portato avanti un ottimo lavoro costruendo una rosa competitiva. L'unica cosa da dire è "che vinca il migliore!".

Sconfitta all'esordio contro la Caronnese, poi tre vittorie consecutive e un ottimo pari a Sanremo: questo il ruolino di marcia del Derthona appena tornato in Serie D: "I quattro sberloni al debutto ci hanno fatto bene - evidenzia Canepa con un sorriso - abbiamo trovato poi la giusta quadratura portando a casa nove punti in tre partite, oltre al buon punto contro la Sanremese tra due squadre che se la sono giocata a viso aperto".

Tanti i giocatori che hanno indossato la casacca degli striscioni prima di sposare il nuovo progetto bianconero, oltre agli ex Concas e Pellegrini: "Kanteh, Gueye, David e Parodi sono alcuni dei ragazzi che abbiamo seguito in un bel percorso di crescita" - sottolinea ancora il dg dei piemontesi, che rivolge anche un augurio speciale al nuovo Savona - "conosco bene Enzo Grenno, Pietro Arcuri e mister Cattardico, spero davvero che possano compiere una rapida scalata verso le categorie consone al blasone dei colori biancoblu".