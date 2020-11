Calcio, Serie D. Ecco le terne dei recuperi. Vacca per Vado - Derthona, Garofalo per Imperia - Varese

Si torna in campo, seppur con pochi incontri, ma il lungo week end dedicato ai recuperi della Serie D potrà quanto meno in parte riempire il vuoto la sciato dallo stop dei campionati dilettantistici.

In campo ci saranno il Vado, nell'anticipo di domani contro il Derthona, poi domenica toccherà all' Imperia ricevere il Varese. Si andrà in campo anche a levante, con Lavagnese - Legnano.

VADO - HSL DERTHONA

Arbitro. Lorenzo Vacca di Saronno

Assistenti: Lorenzo Dario Puccini (Pontedera) - Francesco Pirola (Abbiategrasso)

IMPERIA - CITTA DI VARESE

Arbitro: Gerardo Garofalo di Torre del Greco

Assistenti: Gian Marco Pellegrino (Torino) - Luca Merlino (Asti)

LAVAGNESE 1919 - LEGNANO SSDARL

ARbitro: Filippo Colaninno di Nola

Assistenti: Leonardo Umbrella (Nichelino) - Vincenzo Russo (Nichelino)