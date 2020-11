Calcio. Serie D, Vado e Derthona ritrovano il campo. Tarabotto attende la visita dei piemontesi: "Sfida molto ostica, quasi come andare dal dentista..."

A distanza di più di un mese dall'ultima gara ufficiale disputata, il Vado riaccende i motori in vista dell'anticipo di domani al "Chittolina" contro il Derthona, gara valevole come recupero della 5^ giornata di Serie D rinviata lo scorso 18 ottobre causa Covid.

In una situazione di costante incertezza (sono già numerosi i rinvii dei recuperi ricalendarizzati fino al 22 novembre), i rossoblu troveranno di fronte un avversario che, nelle cinque gare fin qui disputate, ha raccolto ben dieci punti, fallendo solamente la sfida inaugurale contro la Caronnese prima di tre vittorie di fila unite al pari esterno sul campo della Sanremese.

"E' una squadra ostica che dal centrocampo in su può creare grandi problemi - sottolinea mister Luca Tarabotto - sarà come andare dal dentista, puoi uscirne anche bene, ma la fatica e l'impegno non mancheranno di certo. Stiamo vivendo tutti quanti una situazione particolare, anche se negli ultimi giorni ho notato, da parte dei ragazzi, una grande voglia di tornare a giocare. Per fortuna il gruppo si è ormai ricompattato, speriamo di ripartire con il piede giusto".

Sarà una sfida, inoltre, che vedrà protagonisti anche numerosi giovani di grande valore, oltre all'ex rossoblu Varela e, seppur non all'interno del rettangolo verde, del duo ex Savona Cristiano Cavaliere-Roberto Canepa, rispettivamente vicepresidente e dg del sodalizio bianconero: "Ho guardato con grande attenzione Lipani - evidenzia il trainer vadese - è un ragazzo del 2001 che sta facendo davvero bene, così come i giocatori di maggiore esperienza a disposizione di mister Pellegrini. Da parte nostra dovremo essere bravi a tenere bene il campo per tutta la gara, cercando di andare a sfruttare quelle situazioni che potrebbero venirsi a creare in determinati momenti. Proprio per questo sto ancora valutando alcune ipotesi sulla formazione titolare: avere un pizzico di peso in più in un reparto potrebbe fare la differenza".

Recuperato Gallotti al centro della difesa, possibile esordio anche per l'ex Arconatese Vavassori.