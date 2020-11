Calcio, Serie D: il Vado torna finalmente in campo, alle 15:00 il recupero contro il Derthona

Dopo tre settimane dallo stop ai campionati, la provincia di Savona ritrova i 90 minuti di gioco, grazie al recupero della quinta giornata di Serie D.

Il Vado riceverà infatti il Derthona, in un match sulla carta sicuramente complicato, complice l'ottimo avvio della squadra piemontese. Sampietro e compagni non avranno però tempo di lasciarsi sportivamente intimorire, dato che, complice una graduatoria complicata, i rossoblu dovranno tentare di muovere la classifica, ancor di più nel caso i campionati dovessero essere riformati.

Guardando al rettangolo verde, mister Tarabotto recupererà Gallotti, ricomponendo così la coppia titolare con Tissone. Lala potrà quindi rientrare in mediana, seppur non siano emerse eccessive indiscrezioni sullo schieramento che l'allenatore genovese manderà in campo. Il ventaglio delle possibilità coinvolge anche il fronte offensivo, complice la duttilità dei tanti giocatori presenti in mediana pronti a offrire una varietà di soluzioni tattiche particolarmente ampia.

A dirigere l'incontro sarà Vacca di Saronno, coadiuvato da Puccini di Pontedera e Pirola di Abbiategrasso.

Webcronaca e livescore su Svsport.it a partire dalle 15:00.

Il match sarà disputato a porte chiuse.