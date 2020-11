Calcio. Serie D, al Vado manca solo il gol: il recupero con il Derthona termina 0-0

VADO - DERTHONA 0-0

Finisce qui la sfida del "Chittolina": Vado e Derthona pareggiano 0-0 nel recupero della 5^ giornata di Serie D

90' quattro i minuti di recupero

87' spiccioli di partita per Dagnino, richiamato in panchina Lala

85' grande spunto individuale di Boiga, che scivola al momento del tiro spedendo la sfera sul fondo

83' proprio il centravanti ex Ligorna perde l'attimo per calciare dopo la spizzata di testa da parte di Bacigalupo, che aveva liberato Valenti quasi a tu per tu con Teti

82' spazio anche a Valenti per questi ultimi minuti, fuori D'Antoni

81' entra Bacigalupo proprio al posto del numero undici rossoblu

80' Corsini si libera ai venti metri, desto a giro che viene controllato da Teti

76' Tarabotto inserisce Alberto al posto di Vavassori, primo cambio operato dai liguri

75' giallo per Corsini

74' Vavassori si spinge in area avversaria raccogliendo l'ennesimo cross dalla destra di Gulli, colpo di testa troppo centrale che non crea problemi al numero uno ospite

73' secondo tempo meno brillante da parte di entrambe le squadre, praticamente inoperosi i due portieri Luppi e Teti in questi ultimi minuti

66' Varela atterra Lala, ammonito anche l'ex rossoblu

61' diagonale di Concas di prima intenzione, Vavassori devia con la schiena e concede tiro dalla bandierina al Derthona, che nel frattempo manda in campo Cirio al posto di Tordini

59' Pellegrini inserisce anche Gueye, fuori Manasiev, ammonito pochi istanti fa

58' che parata di Teti sul colpo di testa ravvicinato di D'Antoni, bravo a girare verso lo specchio un preciso cross col mancino operato da Gulli: rossoblu ancora vicinissimi al vantaggio

54' inizia il valzer delle sostituzioni, entra Kanteh al posto di Nsingi

52' si allungano le squadre: prima un cross di Gulli controllato da Teti, poi la veloce ripartenza del Derthona che porta alla conclusione Spoto, ma la mira non è delle migliori

51' esecuzione dell'ex capitano della Sanremese, pallone alto sopra la traversa e l'occasione sfuma

50' punizione dal limite a favore del Vado, posizione interessante per il destro di Taddei o il mancino di Boiga

49' giallo anche per Manasiev, si incattivisce la gara

47' subito sul taccuino dell'arbitro Lipani, fallo da dietro ai danni di D'Antoni

46' si ricomincia con gli stessi ventidue in campo

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo al "Chittolina", Vado a più riprese vicino al vantaggio, ma il risultato è ancora fermo sullo 0-0

45' un minuto di recupero

42' ancora il numero nove del Derthona ci prova in diagonale, il portiere del Vado controlla in due tempi

40' destro di Spoto a cercare il palo più lontano, pallone un metro a lato della porta difesa da Luppi dopo una presunta leggera deviazione da parte di Gallotti. Non convincono, fin qui, alcune decisioni della terna arbitrale guidata da Vacca di Saronno

34' Derthona che riparte subito in contropiede, Gallotti atterra Varela e rimedia il giallo

33' ottavo corner a favore dei rossoblu, libera Tordini sul primo palo

28' miracoloso salvataggio sulla linea di Concas dopo il destro a botta sicura scagliato da Gulli, bravo a sfruttare una corta respinta della retroguardia ospite: Vado tanto pericoloso quanto sfortunato negli ultimi minuti

26' girata di Vavassori sugli sviluppi dell'angolo calciato da Sampietro, solo illusione ottica del gol, sfera che si perde sul fondo per questione di centimetri

22' stacco aereo di Tissone sul corner battuto da Taddei, altro super intervento del portiere piemontese, che devia il pallone destinato in fondo al sacco

21' grande risposta di Teti sul diagonale di Lala da posizione defilata, prima vera occasione creata dai padroni di casa

20' prova ad alzare il baricentro la squadra di mister Pellegrini, fino a questo momento la retroguardia rossoblu ha limitato senza eccessivi problemi le iniziative del tridente Concas-Varela-Spoto, con Nsingi pronto ad inserirsi tra le linee

13' Derthona che ci prova con un'azione prolungata: conclusione dal limite di Varela controllata a terra da Luppi dopo una leggera deviazione di Tissone, partita piacevole in questi primi minuti

10' Boiga serve l'accorrente Taddei, bravo a liberarsi al limite dell'area piccola prima di calciare di potenza, senza trovare però la via del gol per una pronta respinta con il corpo di un giocatore bianconero

8' Gulli converge verso il centro e conclude con il mancino verso la porta di Teti, sfera deviata con la schiena da Magnè e primo angolo della gara a favore del Vado

6' punizione di Sampietro nel cuore dell'area di rigore, colpo di testa di Tissone che si perde sul fondo di un nulla. Timide proteste da parte dei giocatori liguri per un presunto tocco con la mano di un difensore ospite, ma il direttore di gara non è dello stesso parere

2' 4-3-3 per i due tecnici Tarabotto e Pellegrini, tra i rossoblu confermato il tridente Boiga-D'Antoni-Corsini secondo le previsioni della vigilia.

1' inizia la sfida! Vado in completo bianco, divisa nera con per la formazione piemontese

Squadre che entrano in campo in questo momento con alcuni minuti di ritardo

PRIMO TEMPO

Dallo stadio "Chittolina" di Vado Ligure un cordiale saluto a tutti i lettori di Svsport.it, che torna oggi in diretta per raccontarvi il recupero della 5^ giornata di Serie D tra Vado e Derthona. Andiamo a conoscere le formazioni che scenderanno in campo fra pochi minuti.

VADO: Luppi; Gulli, Gallotti, Tissone, Vavassori; Taddei, Sampietro, Lala; Boiga, D'Antoni, Corsini. A disposizione : Ghizzardi, Favara, Bacigalupo, Dagnino, Ravera, Chicchiarelli, Valenti, Alberto, Risso. Allenatore: Tarabotto

DERTHONA: Teti, Gualtieri, Tordini, Lipani, Magnè, Emiliano, Concas, Manasiev, Spoto, Varela, Nsingi. A disposizione: Rosti, Negri, Cirio, Maggi, Maione, Kanteh, Mutti, Draghetti, Gueye. Allenatore: Pellegrini

ARBITRO: Vacca di Saronno - ASSISTENTI: Puccini di Pontedera e Pirola di Abbiategrasso