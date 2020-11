Calcio, Vado. Bicchiere mezzo vuoto per mister Tarabotto: "Ci è mancato solo il gol, di fronte a una squadra importante come il Derthona" (VIDEO)

E' stato indiscutibilmente un buon Vado quello che è sceso in campo oggi pomeriggio nel recupero della quinta giornata di Serie D.

Ai punti i rossoblu avrebbero meritato di portare a casa l'intera posta in palio con il Derthona, dati i buoni presupposti creati per trovare la via del gol e una fase difensiva di alto livello.

La sensazione di occasione persa circolava nei corridoi del Chittolina, seppur la buona prestazione offerta ha rincuorato l'intera truppa rossoblu, compreso il tecnico Luca Tarabotto: