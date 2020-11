Pallanuoto: vittoria all'esordio per la Rari Nantes Savona. Netto 14-6 al San Donato Metanopoli

La Carige Rari Nantes Savona ha vinto con il San Donato Metanopoli Sport, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per il recupero della 1^ giornata del Girone D della 1^ fase del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto, che ha anche sancito la ripartenza dei biancorossi nella massima serie. 14 a 6 è stato il risultato finale della partita.

Afferma l’allenatore savonese, Alberto Angelini: “E’ stata una buona prestazione difensiva, anche se avevamo tanta ruggine da partita ufficiale. C’è tanto lavoro da fare, ma sono soddisfatto della partita”.

Per disposizione del DPCM, la partita si è giocata a porte chiuse, quindi senza la presenza di pubblico.

La Rari tornerà in vasca, per la 2^ giornata di Campionato, sabato 21 novembre, nella piscina “Nannini” di Firenze con la Rari Nantes Florentia. L’inizio dell’incontro è previsto per le ore 17,30.

Questo il tabellino della partita.

CARIGE R.N. SAVONA – S. DONATO METANOPOLI SPORT 14 – 6

Parziali (5 – 2) (2 – 1) (4 – 0) (3 – 3)

TABELLINO

Formazioni

CARIGE R.N. SAVONA: Da Rold, Patchaliev, Bertino 1, Vuskovic 3, Molina Rios 2, Rizzo 2, Urbinati, Bruni, Campopiano 1, Fondelli 4 (di cui 1 su rigore), Iocchi Gratta 1, Caldieri, Valenza.

Allenatore Alberto Angelini.

S. DONATO METANOPOLI SPORT: Ferrari, Baldineti T., Brambilla, ./. , Di Somma 1, Ravina 1, Lanzoni, Monari 1, Bianco G., Busilacchi 1, Cimarosti, Caliogna 2, Cavo.

Allenatore Fabio Gambacorta.

Arbitri: Daniele Bianco di Rapallo e Stefano Pianto di Genova.

Delegato Fin : Massimiliano Sponza di Genova.

Superiorità numeriche:

CARIGE R.N. SAVONA: 8 / 12 + 1 rigore realizzato.

METANOPOLI: 2 / 10

Note:

Spettatori: La partita si è giocata a porte chiuse

Usciti per 3 falli: Nessuno.