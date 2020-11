Calcio, Imperia. Domenica sul palcoscenico contro il Varese, l'obiettivo è muovere la classifica

La ribalta nazionale che garantirà la diretta su Sportitalia rappresenta un premio di alto profilo per un'Imperia che dalla passata stagione ha saputo portare avanti un percorso che ha abbinato risultati e grande concretezza in campo.

L'approccio al torneo dei nerazzurri è stato in linea con le attese: tra le mura amiche l'Imperia ha infatti risposto presente, peccando però di personalità lontano dal Ciccione.

Ecco perchè portare a casa l'intera posta in palio, tra poche ore, contro il Città di Vares,e sarebbe fondamentale per rimpinguare una classifica già accettabile nella rotta verso l'obiettivo salvezza, ancora di più in vista di una possibile riforma del campionato.

La possibilità che il torneo si concluda al termine del girone di andata non è affatto remota, per poi lasciare spazio a playoff e playout: un motivo chiaro per immagazzinare più punti possibili garantirebbe quel pizzico di serenità in più in attesa di un cambio di passo anche lontano dalle mura amiche.

L'incognita legata alla forma atletica resta non trascurabile, seppur i lombardi siano in condizioni ben peggiori dato l'alto numero di positivi al Covid 19 registrato nelle scorse settimane. Un bivio del destino che potrebbe favorire Capra e compagni, attenzione però a non abbassare la guardia.

Il fischio d'inizio è fissato alle 14:30, arbitra Colaninno di Nola. Livescore su Svsport.it.