Un esordio in panchina da ricordare negli anni a venire per Matteo Fiani, braccio destro di mister Lupo alla guida dell'Imperia.

Il gran ritmo in campo, evidenziato nella passata stagione in Eccellenza da parte del gruppo nerazzurro, si è visto anche ieri, tanto da mandar fuori giri una squadra tecnicamente quotata come il Varese.