Basket, la nazionale italiana femminile di Lino Lardo vince e convince: azzurre sempre più vicine all'Europeo

C'è la mano del coach loanese Lino Lardo negli ultimi due importantissimi successi conquistati dalla nazionale femminile di basket impegnata nella gare di qualificazione ai prossimi campionati europei.

Le azzurre sono riuscite infatti a superare Romania e Repubblica Ceca, ipotecando il passaggio alla fase finale, salvo clamorosi scivoloni nelle due sfide ancora da giocare nel prossimo mese di febbraio.

Tante le note positive emerse nell'ultimo weekend: dalla palla rubata di Carangelo a Parau nella prima azione di Italia-Romania in avanti, l'intensità di Zandalasini e compagne non è mai scesa, neanche quando in attacco le percentuali sono calate.

Cinque delle quattordici azzurre convocate per la trasferta lettone, coach Lardo non le aveva neanche mai incontrate. Le altre non le aveva mai allenate, prima del raduno di domenica scorsa. Un dato che certifica la qualità dell'eccellente lavoro svolto in soli quattro giorni dallo staff tecnico.