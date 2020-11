Calcio. Juniores Nazionali: stop del campionato sino al turno del 5 dicembre, salvo i recuperi

Il Dipartimento Interregionale ha disposto, con Comunicato Ufficiale n. 14, la proroga della sospensione del Campionato nazionale Juniores Under 19 sino al turno di campionato programmato per il 5 dicembre 2020, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero essere emanati. Tutte le squadre, in ogni caso, potranno continuare a svolgere gli allenamenti nelle forme consentite dal DPCM del 3 novembre 2020.



Relativamente al calendario di prosecuzione dell’attività, che sarà pubblicato nel prossimo Comunicato Ufficiale, lo stesso sarà modificato nel senso che le gare di Campionato riprenderanno dal 12 dicembre 2020 con il turno già programmato per il 31 ottobre 2020 e così di seguito.

JUNIORES NAZIONALE SERIE D – Calendario recuperi

5 dicembre 2020

Girone A

Bra-Vado, Chieri-Fossano, Lavagnese-Imperia (2 ͣ giornata)

9 dicembre 2020

Girone A

Sanremese-Chieri (3 ͣ giornata)