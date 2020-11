Continua ad allungarsi anche la lista dei rinvii dei recuperi di Serie D: dopo quello di Bra-Vado già annunciato la scorsa settimana, non si giocherà nemmeno Lavagnese-Saluzzo, come stabilito in una nota dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Spazio quindi alla sola sfida tra Varese, nuovamente in campo dopo il ko di domenica ad Imperia, e Caronnese, che tornerà a disputare una gara ufficiale dopo un mese di stop.