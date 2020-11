Calcio, Pietra Ligure. Al centro Val Maremola arriva anche la tribuna

Ancora un passo avanti per il Pietra Ligure a livello infrastrutturale. Anche il centro Val Maremola avrà infatti la propria tribuna, come annunciato dal sodalizio del presidente Faggiano.

L'ufficialità è arrivata direttamente dal club biancazzurro, in tandem con l'Amministrazione Comunale.

In un anno così travagliato per i motivi che tutti conosciamo la nostra Società e l’Amministrazione Comunale di Pietra Ligure confermano la volontà di continuare a lavorare in sinergia per consentire ai nostri atleti, ai nostri ragazzi e alle loro famiglie, che ci danno totale fiducia, di proseguire la loro crescita sportiva nelle migliori condizioni possibili.