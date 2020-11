La Coppa Len torna a Savona. La piscina Zanelli resta un riferimento e ospiterà il girone E del Round II

Ieri mattina a Nyon in Svizzera si è svolto il sorteggio valevole per i Qualification Round II di Len Euro Cup. L’organizzazione del Girone E è stata affidata alla Rari Nantes Savona che nella piscina “Zanelli”, dal 4 al 6 dicembre, ospiterà i serbi del VK Radnicki, i tedeschi del OSC Potsdam e gli spagnoli del CE Mediterrani.

Afferma il Direttore Tecnico e Allenatore, Alberto Angelini: “Siamo felici ed onorati di riportare Savona come città e la Rari sul palcoscenico europeo che le spetta di diritto, vista la sua tradizione storica. Agli avversari per il momento non pensiamo. L’importante è giocare e riportare l’Europa alla Zanelli. Più avanti penseremo agli avversari”.