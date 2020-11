Basket Cairo. Arrivano i gazebo e le tribune avranno un nuovo volto

In tempo di pandemia bisogna ingegnarsi e il Basket Cairo non si è tirato indietro per permettere ai propri atleti di poter disputare i propri allenamenti individuali.

Così sono stati allestiti all'interno delle strutture valbormidesi due aree gazebo, utili ai giocatori per cambiarsi in attesa della riapertura degli spogliatoi, rispettando comunque i protocolli necessari per il contenimento della diffusione del virus.

lavori in corso anche sulle tribune, in piena fase di rinnovamento in attesa della ripartenza dei tornei.