Calcio, Asd Savona. A Marino Calistri anche la carica di team manager

La società Asd Savona Calcio, comunica che il sig. Marino Calistri, attualmente responsabile del settore giovanile biancoblù, assumerà con decorrenza immediata anche le funzioni di “team manager”, andando ad affiancare il d.g. Matteo Marenco nel compito di rappresentare la società all’interno dell’area tecnica che continuerà ad essere gestita dal d.s. Pietro Arcuri.

“Si tratta sicuramente di un ingresso importante e qualitativo – dice il d.g. Marenco - che permetterà a tutti di svolgere al meglio i propri rispettivi compiti nell’esclusivo interesse della società.

Ho avuto modo di apprezzare l’operato di Calistri in questi primi mesi, a tal punto da suggerirlo al vice-presidente esecutivo Marinelli nell’ottica di strutturare ancor meglio la società nello spirito della qualità che deve avere una società del blasone del Savona.

Insieme al vice-presidente Marinelli stiamo approfittando di questa sosta forzata dell’attività sul campo per cercare di dare una struttura sempre più definita e organizzata alla società visto che nei primi tempi abbiamo dovuto correre per recuperare il tempo perduto a livello di campo; ora invece ci stiamo dedicando maggiormente alla parte societaria in quanto sappiamo che i campionati si vincono prima in società e poi sul campo..e il Savona deve essere programmato per vincerne tanti”.

Marino Calistri, classe 1962, giocatore di buon livello ha militato in squadre del levante ligure fino alla serie D, ha svolto il suo lavoro di tecnico in numerose squadre di livello quali Casarza Ligure, Sampierdarenese, Sestrese con ottimi risultati raggiunti. Da settembre ricopre il ruolo del rinato settore giovanile biancoblù e sta lavorando per riformare tutte le leve per la prossima stagione; compito che continuerà a portare avanti con l’ausilio di altre figure che presto entreranno a far parte dell’organigramma societario.

“Marino Calistri è stato personalmente scelto ad inizio stagione da me e dal presidente Grenno – afferma il vice-presidente Marinelli- e mi ha subito colpito per la sua competenza calcistica unita all’equilibrio e alla pacatezza comportamentale che sono due qualità che ben rappresentano all’interno e all’esterno lo spirito del nuovo Savona. Siamo convinti che potrà ben collaborare con Pietro Arcuri per fare grande il Savona. A lui auguro, a nome di tutti, un buon lavoro e non appena riprenderanno gli allenamenti sarà presentato alla squadra”.

In attesa di conoscere con maggiori precisione le date di ripresa del campionato, la società continua a monitorare il mercato per poter raggiungere quegli obiettivi di rinforzo qualitativo che mister Cattardico ha indicato per rendere ancor più competitivo il suo gruppo di lavoro; le scelte dovranno essere particolarmente accurate vista l’importanza dell’obiettivo e anche in considerazione che già parecchi elementi, anche di categorie superiori, hanno fatto pervenire “sottotraccia” il loro interesse a vestire fin da subito la casacca biancoblù. Quindi per la nuova struttura operativa non mancherà certo il lavoro nelle prossime settimane