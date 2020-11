Calcio, Veloce. Arrivano i led per i riflettori del campo di Via Tissoni

Nuovo impianto di illuminazione a led per il campo sportivo Giuan Nasi di Via Tissoni, finanziato dai Consiglieri della F.B.C. VELOCE 1910, i quali si sono avvalsi del credito d’imposta dello “Sport Bonus” messo a disposizione dal Dipartimento per lo Sport del Governo per la manutenzione degli impianti sportivi pubblici.

“Tale intervento – dichiara il Presidente del sodalizio granata dott. Bertrand Viti – ci riempie di orgoglio e rappresenta la tangibile dimostrazione che, anche in un momento così critico come quello che l’intero paese sta attraversando, la nostra Società è sempre proiettata a migliorare i servizi offerti ai propri tesserati.”