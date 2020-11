Dodicesima giornata Serie C Girone C: cosa ci attende contro il Virtus?

È countdown ormai per l’attesa sfida fra Foggia e Virtus Francavilla che si giocherà domenica 22 allo Stadio Pino Zaccheria di Foggia. Una sfida in casa quindi quella di domenica, un ambiente ed un’aria conosciuti che bisognerà vedere se aiuteranno i giocatori a tirare fuori in campo il meglio di sé.

La sfida era stata fissata già da tempo per le ore 15:00 ma a seguito di un accordo fra le due società si è deciso di anticipare il fischio d’inizio di una mezzora. La partita sarà quindi ufficialmente nello stesso luogo alle 14:30.

La situazione attuale

Qualche giorno fa, domenica 15, la pugliese si è distinta in campo contro la Cavese con un tirato 1-0. Un punteggio che gli ha portato certo la vittoria, ma che non è stato sufficiente al Foggia per restare ancorato al proprio posto in classifica. Il settimo posto quindi è diventato attualmente la posizione della Juve Stabia a cui l’1-1 nel derby contro la Turris è stato invece sufficiente.

Il sorriso per la vittoria, quindi è un sorriso che ha un sapore amaro, ma la speranza e la voglia di rivincita non mancano di certo. I satanelli a cui oggi tocca l’ottavo posto potranno cercare di cambiare le cose con il risultato di domenica contro il Virtus Francavilla e con i successivi match.

Gli sfidanti del Virtus arriveranno domenica con il vantaggio di un umore certo più positivo, cosa che di certo non è affatto male. I biancocelesti infatti hanno fatto un salto al 13esimo posto, agganciando il Monopoli grazie al pareggio 1-1 contro il Catanzaro al Giovanni Paolo II.

La partita di domenica

Come tutte le partite del periodo anche quella di domenica si giocherà a porte chiuse. I 16 mila posti quindi dello stadio di Foggia saranno vuoti, ma già il fatto di essere nella propria città di certo caricherà di energie la squadra che cercherà di certo in tutti i modi di muoversi (in salita) rispetto a quell’ottavo posto che ha reso amaro questo novembre.

Le possibilità ci sono, anche perché il Virtus di fatto fino ad oggi non ha dimostrato poi di avere queste grandi doti ed è salito in classifica, ricordiamolo, con un semplice pareggio rispetto ad un Foggia che non è riuscito a spuntarla nemmeno con una vittoria.

Per domenica ci si aspetta un Curcio strepitoso, si spera, così da portare a casa un altro successo. Come rimproverato alla squadra altre volte però si spera in una performance di livello nella quale si applica quel potenziale che troppe volte rimane dormiente invece che risvegliato nei momenti giusti.

Calcio e scommesse: domenica su chi puntare?

A guardare i pronostici per la partita di domenica fra Foggia e Virtus Francavilla sembra che la maggior parte dei bookmaker non abbiano dubbi sulla vittoria dei pugliesi, ma di fatto c’è anche chi cercherà grandi guadagni andando contro corrente, puntando cioè sugli avversari. Per avere un quadro chiaro di come si schiereranno i fan bisognerà comunque attendere ancora qualche giorno.