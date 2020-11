Calcio dilettantistico. Clamoroso, Stefano Ragazzoni si candida alla presidenza del Comitato Regionale Ligure

Sembrava scorrere abbastanza privo di sorprese il percorso verso l'appuntamento con le elezioni del Consiglio Regionale della Figc.

Fino agli scorsi giorni non si era infatti palesata alcuna figura che potesse contendere a Giulio Ivaldi io scranno più alto del calcio ligure.

Invece Stefano Ragazzoni, deus ex machina dell'Alassio FC, ha rotto gli indugi, proponendo il proprio nome per guidare il movimento dilettantistico regionale nel prossimo quadriennio.

"Non la vedo come una notizia così clamorosa - sottolinea Ragazzoni - non ci vedo nulla di strano che qualcuno voglia mettere a disposizione la propria esperienza nel calcio e poter dare il suo contributo.

Ora è importante stilare un programma e pensare a cosa migliorare nel panorama regionale, soprattutto rapportandoci alle difficoltà attuali.

Il rapporto con i territori e la squadra da presentare alle elezioni? Ci sono ancora dei mesi per poterci approcciare alle elezioni e qualche nome in mente ce l'ho già. La mia non vuole essere una candidatura contro qualcuno: ho delle idee da proporre e spero da poter mettere in pratica".