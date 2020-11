Ormai da qualche settimana l'aggettivo individuale si è inesorabilmente accostato al termine "allenamento".

L'opportunità di recarsi comunque al campo rappresenta comunque una valvola di sfogo non indifferente per tanti ragazzi, ma anche un'opportunità per curare alcuni aspetti fisici e tecnici, in attesa di un ritorno al contatto con i propri compagni o avversari.

Tutte tematiche affrontate da Roberto Biffi, allenatore della leva 2005 dell'Ospedaletti: