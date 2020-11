Calcio. Dalle foto al bar a un calendario benefico. Ecco l'iniziativa solidale di Fabrizio Monte

In pochi non avranno notato sui social network il gran numero di fotografie postate da Fabrizio Monte all'esterno del Nuovo Bar Monique.

Il titolare dell'esercizio savonese ha infatti immortalato il passaggio dei principali volti del calcio dilettantistico locale che, quotidianamente, fanno tappa per un piccolo break, scambiando qualche chiacchiera al volo (viste le restrizioni anti covid) partendo dalla Serie A fino ad arrivare ai nostri campionati territoriali.

E proprio da questo spunto è nata l'idea di trasferire le fotografie da formato digitale a cartaceo, in un calendario per l'anno 2021 il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Il titolo del calendario? Non potrebbe essere più appropriato: "Non sono solo chiacchiere da bar"