Calcio, Serie D. Recuperi e rinvii continuano a mescolarsi, oggi in campo anche Sestri Levante - Caronnese e Fossano - Varese

Non ci sarà solo Vado - Pont Donnaz oggi pomeriggio alle ore 14.30: anche Sestri Levante - Caronnese e Fossano - Città di Varese avranno modo di continuare ad assorbire il loro piano dei recuperi.

Chi invece resta appesa al filo è la Sanremese, ancora una volta ai box per la situazione contagi all'interno del Saluzzo.

Nel corso della settimana la Lega Nazionale Dilettanti ha annunciato la ripresa della regular season per il 6 di dicembre, ma per evitare episodi come quello avvenuto ieri pomeriggio ai matuziani (la squadra era già in partenza per il ritiro di Fossano) sarà evidentemente necessario istituire un nuovo protocollo.

Tornando al campo, il Sestri Levante vorrà riprendere la marcia verso una classifica il più tranquilla possibile, ma attenzione alla Caronnese, reduce dal colpaccio in casa del Città di Varese. Gli stessi biancorossi saranno di scena a Fossano, terz'ultimo in classifica, con l'intenzione di eliminare la casella 0 dai punti ottenuti e dai gol realizzati, anche per rinsaldare la posizione in panchina di mister Sassarini.

A dirigere le partite saranno rispettivamente Iacopetti di Pistoia e Albano di Venezia.

