Calcio dilettantistico: al momento format confermati, possibile un prolungamento dei tornei a inizio estate

La riunione tra il Comitato Regionale Ligure e i club di Eccellenza è in pieno svolgimento, ma nel corso del primo pomeriggio il Consiglio Direttivo del Comitato ha intrapreso alcune decisioni particolarmente importanti per il prosieguo della stagione sportiva.

Il fattore vincolante, banale dirlo, sarà l'evoluzione del quadro pandemico. Se i contagi continueranno a calare e i provvedimenti governativi lo permetteranno, l'idea è quella di poter iniziare ad assorbire i recuperi, dopo qualche settimana dedicata agli allenamenti, nel mese di gennaio.

i format non saranno al momento modificati, tanto che, come anticipato negli scorsi giorni, è stata confermata l'intenzione di poter dilatare i tempi per la conclusione dei campionati (nel caso fosse necessario) fino a inizio estate (tra la fine di giugno e inizio luglio indicativamente)

La modularità dei gironi ponentini permetterebbe una certa facilità d'azione, tranne che per il torneo di Promozione, ma un allungamento estivo dei campionati potrebbe consentire comunque la disputa dell'intero programma.

Questi gli intendimenti, in attesa dell'evoluzione pandemica e del confronto in corso con i club.