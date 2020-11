Calcio, Serie D: contrordine, il Vado in campo anche domenica. Fissato il recupero con il Varese

Biancorossi in campo domenica a Masnago per un altro recupero, anche se cambia l'avversario: non la Folgora Caratese di Criscitiello, ancora bloccata dal Covid, ma il Vado. Dopo il 4-0 di ieri a Fossano, la squadra di Sassarini ospiterà dunque i liguri come deciso del Dipartimento Interregionale questa mattina.



Ecco il comunicato del club biancorosso.



Domenica 29 Città di Varese in campo al “Franco Ossola” ma cambia l’avversario: in seguito alla richiesta inoltrata dalla Folgore Caratese, corredata dalla documentazione dell’Ats di Monza, il Dipartimento Interregionale ha rinviato a data da destinarsi il recupero con i brianzoli e programmato, sempre per le 14:30, la gara di recupero con il Vado.

I recuperi di domenica 29 novembre (14.30) - Girone A (4°, 6°, 7° e 8° turno) Castellanzese-Casale, Lavagnese-Legnano, Varese-Vado, Derthona-Fossano, Arconatese-Borgosesia, Caronnese-Imperia, Chieri-Gozzano.

Classifica serie D girone A

Bra**, Pont Donnaz* 16. Sanremese* (-2), Gozzano* 12. Derthona** 11. Lavagnese** 10. Caronnese***, Imperia*, Sestri Levante** 9. Borgosesia**, Chieri*, Castellanzese* 8. Saluzzo*** 7. Legnano***, Arconatese**, Folgore Caratese*** 6. Vado** 5. Città di Varese***, Fossano*** 3. Casale*** 1.

***tre partite in meno

**due in meno

*una in meno