Pallanuoto. Rari Nantes Savona ancora fermata dall'emergenza Covid, rinviata la partita con il Posillipo

La partita tra Carige R.N. Savona e C.N. Posillipo, valevole per la 3^ giornata della 2^ fase del Campionato di Serie A 1 di pallanuoto maschile, in programma sabato 28 novembre nella piscina “Zanelli” di Savona, è stata rinviata a data da destinarsi.

Questo il comunicato della Federnuoto:

“Sabato 28 novembre è in programma la terza giornata dell'A1 maschile. In relazione ai controlli eseguiti come disposto dalle "Misure integrative di sicurezza per la riduzione del rischio di contagio di COVID-19", sono rinviate a data da destinarsi Pallanuoto Trieste – A.N. Brescia (B) e R.N. Savona – C.N. Posillipo (D). ”.