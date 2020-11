Calcio. UFFICIALE, Giancarlo Riolfo è il nuovo allenatore della Pistoiese

La nota ufficiale del club toscano

"La Us Pistoiese 1921 comunica di aver deciso di interrompere con molto dispiacere il rapporto di collaborazione con il responsabile tecnico della Prima Squadra, Nicolò Frustalupi, al quale oltre al ringraziamento per la sua dedizione e professionalità, va un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera. Contestualmente comunica che il nuovo allenatore è Giancarlo Riolfo, 51 anni, che vanta una lunga esperienza in panchina. Al suo attivo ci sono le promozioni in Serie D con Imperia, Pro Imperia (che ha preso per mano dalla Prima Categoria) ed Argentina, una salvezza quasi insperata con il Savona in Serie C. Ha inoltre allenato Sanremese, Vis Pesaro e Sassari Torres. In ultimo, nello scorso campionato di Serie C, ha allenato il Carpi, secondo nel girone e fuori ai play off. Riolfo sarà affiancato dal preparatore atletico Simone Arceci e dal collaboratore tecnico Paolo Pantera.