Decreto Ristori, il ministro Spadafora: "I continui ritardi nell'erogazione di misure emergenziali alle ASD e SSD sono un pessimo servizio al Paese"

Mi vergogno da Ministro per come funzioni la burocrazia nel nostro Paese e per lo stesso fatto di doverlo ammettere. Il decreto Ristori è stato approvato il 29 ottobre e ad oggi le risorse non sono ancora nella disponibilità del Dipartimento per lo Sport affinché possa erogarle alle ASD e SSD che stanno soffrendo e rischiano di chiudere, forse per sempre.