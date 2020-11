Il Comune eroga diecimila euro per il Pietra Ligure Calcio e la Polisportiva Maremola

Con delibera n. 155 del 12 novembre 2020, la Giunta comunale ha destinato all’A.S.D Pietra Calcio 1956 e all’A.S.D. Polisportiva Maremola 1914 un contributo complessivo di 10 mila euro a sostegno delle attività volte a favorire lo sviluppo e il potenziamento di iniziative che diffondono e incoraggiano l’esercizio dello sport.

Il contributo, equamente suddiviso fra le due principali associazioni sportive del territorio pietrese che contano centinaia di tesserati, è specificatamente indirizzato all’acquisto di una piccola tribuna destinata ai “campetti “ da calcio di via Nazario Sauro, già completamente rigenerati all’inizio del 2020, e alla fornitura di attrezzi e di presidi antinfortunistica per il palazzetto dello sport di viale della Repubblica.

“Dare la possibilità alla nostra comunità di poter usufruire di spazi aggregativi belli, idonei e sicuri, dove i ragazzi possano fare sport in tutta tranquillità, è un principio che sta particolarmente a cuore alla nostra amministrazione e al quale diamo seguito impegnandoci affinché le associazioni sportive che operano sul nostro territorio possano avere a disposizione strutture ed attrezzature adeguate, persuasi che solo così esse possano espletare al meglio la loro insostituibile azione educativa e di aggregazione sociale – esordiscono il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e il Vice Sindaco e Assessore allo sport Daniele Rembado – Per queste ragioni e in un’ottica squisitamente sussidiaria tesa alla ricerca di positive e fertili sinergie fra pubblico e privato, sosteniamo con convinzione e con continuità il miglioramento infrastrutturale dei nostri impianti sportivi per renderli più belli e sicuri e pienamente fruibili dalla nostra comunità– concludono De Vincenzi e Rembado.