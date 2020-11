Volley, Serie B femminile al via il 21 gennaio. La Pallavolo Carcare pronta a partire: "Ci stiamo attrezzando per trasmettere le gare in streaming"

Il comunicato del club valbormidese

Finalmente una buona notizia, ossia quella dell’ufficialità della ripresa del campionato di serie B nazionale che vede la partecipazione dell’acqua Minerale Calizzano pallavolo Carcare. Unica squadra della provincia di Savona. Il 21 gennaio inizia il duro e tortuoso cammino che aspetta le ragazze biancorosse guidate dal tecnico Alberto Battistelli.

Non sappiamo ancora la formula del campionato, questa dovrebbe essere ufficializzata il 27 novembre – dichiara il presidente Lorenzo – come team siamo pronti e le ragazze stanno eseguendo le loro sedute di allenamento nel massimo rispetto delle regole anticovid, quindi con alcune restrizioni ma nonostante ciò sapranno dare il loro contributo tecnico sportivo e di spettacolo per una buona pallavolo.

Considerato che le gare saranno a porte chiuse (tranne decisioni contrarie dell’ultimo momento) la società, per accontentare il suo nutrito pubblico, si sta attrezzando per trasmettere le gare in video streaming.