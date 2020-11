L'ANNUNCIO DEL MINISTRO SPADAFORA: "Contagi in diminuzione, con questo trend contiamo di poter ripartire a gennaio"

Nel corso della presentazione della riforma dello sport, il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, ha per la prima volta ipotizzato una data per la ripresa in blocco dell'attività sportiva.

Ovviamente sarà l'evoluzione pandemica nel nostro paese a dirimere i dubbi, ma con l'arrivo del'anno nuovo c'è ottimismo su un riavvio in blocco del sistema sport italiano.

"I dati sui contagi sono in miglioramento - ha sottolineato il ministro - e ci fanno essere ottimisti sulla ripresa. Con questo trrend, se verrà confermato, auspichiamo di poter riaccendere i motori dello sport nel mese di gennaio".