Calcio, Legino. Il presidente Carella torna sull'anno bianco: "Serviva una stagione senza classifica. La scomparsa del vincolo? Meglio ragionare sul premio di valorizzazione"

"Ognuno ha presentato le porprie ragioni, ma nessuno ha la formula magica per affrontare un momento del genere. Non sapremo come ne usciremo fuori a livello economico e sociale, ancor prima che a livello sportivo. Martedì è stato un pour parler, in attesa di capire come evolverà la pandemia. Il presidente Ivaldi non ha lesinato sforzi per infondere ottimismo, paventando una possibile ripresa a gennaio, ma nessuno in questo momento ha la sfera magica per capire come andrà a finire".