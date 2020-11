Calcio, Serie D. Poco segnalare dal Giudice Sportivo, Vado senza squalifiche a Varese

GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D GARE DEL 21/11/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (II INFR)

ALBA FABIO (AMBROSIANA)

PERINELLI FRANCESCO (AMBROSIANA)

SAMMARCO PAOLO (FC ARZIGNANO VALCHIAMPO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BIASI DARIO (AMBROSIANA)

LEGGERO ALESSANDRO (AMBROSIANA)

VALENTI NICCOLO (FC ARZIGNANO VALCHIAMPO)

ZUPPERDONI MATTEO (MANZANESE CALCIO)

KICAJ ANDI (VIRTUS BOLZANO)

GARE DEL 22/11/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DAVITTI CLAUDIO (C.S. SCANDICCI 1908 SRL)

Per avere rivolto espressione offensiva e blasfema all'indirizzo del Direttore di gara, allontanato.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZECCHIN GIANPIETRO (MESTRE SSDARL)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

AMMONIZIONE (I INFR)

RUVO ALBERTO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

SILVA MASSIMO (VASTESE CALCIO 1902)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ROSANIA DANIELE (CYNTHIALBALONGA)

Per avere, a gioco fermo, spinto a terra un calciatore avversario ponendogli entrambe le mani sul collo.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CAMARA KABINE (APRILIA RACING CLUB SRL)

Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un calcio.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GNAZIRI EDDY MARC ALAIN (VIS NOVA GIUSSANO)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

KERNEZO GABRIELE (C.S. SCANDICCI 1908 SRL)

COCOROCCHIO MARTIN (CASSINO CALCIO 1924)

DI CAIRANO DAVIDE (CYNTHIALBALONGA)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SANTUARI GABRIEL (AC TRENTO 1921 S.R.L.)

Al termine della gara, rivolgeva espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ZUCCHINI GIANLUCA (CALCIO MONTEBELLUNA SRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PREGNOLATO ANDREA (CARTIGLIANO)

FRISON MARCO (MESTRE SSDARL)

AMMONIZIONE (III INFR)

BRAN ALEX NICOLAE (AC TRENTO 1921 S.R.L.)

CAPORALI CARLO (AC TRENTO 1921 S.R.L.)

GATTO VINCENZO (AC TRENTO 1921 S.R.L.)

SALVIATO SIMONE (AC TRENTO 1921 S.R.L.)

BONETTO MATTIA (ADRIESE)

GJOSHI HALIL (BELLUNO SSDARL)

TAGLIANI MASSIMILIANO (BRENO)

LACARRA GIUSEPPE (BRINDISI FOOTBALL CLUB)

SCARINGELLA MICHELE (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

MARCHESAN DANIELE (CARTIGLIANO)

LUCCHESE LUIGI (CASSINO CALCIO 1924)

ZULIANI FILIPPO (CJARLINS MUZANE)

MANDELLI ANDREA (CREMA 1908 S.S.D.AR.L.)

VAN RANSBEECK KENNETH (CYNTHIALBALONGA)

CASAROTTO STEFANO (MESTRE SSDARL)

PIROLI DANILO (MONTEROSI FC SSD A RL.)

STRANIERI PIETRO (NARDO'SRL)

CARUSO EMANUELE MARCO (SPORTING CLUB TRESTINA)

LIGNANI MATTEO (SPORTING CLUB TRESTINA)

CALDORE MARCO (TARANTO F.C. 1927 S.R.L.)

DI PRISCO MICHELE (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (II INFR)

ESPOSITO MARIO (APRILIA RACING CLUB SRL)

COLUCCI ANTONIO PIO (AUDACE CERIGNOLA A R.L.)

MONDINI GABRIELE (BRENO)

BOTTA MANUEL (BRINDISI FOOTBALL CLUB)

D ANGELO FRANCESCO (BRINDISI FOOTBALL CLUB)

FINAZZI LUCAS (CAMPODARSEGO)

FRANA ALEX (CARAVAGGIO SRL)

GRANILLO ALESSANDRO (CARAVAGGIO SRL)

COSENTINO MAURIZIO (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

MATTERA GIUSEPPE (CASARANO CALCIO S.R.L.)

VITIELLO DOMENICO (CASSINO CALCIO 1924)

TOBANELLI FEDERICO (CJARLINS MUZANE)

BAGGI ALESSANDRO (CREMA 1908 S.S.D.AR.L.)

MAPELLI MATTEO (CREMA 1908 S.S.D.AR.L.)

PACE FEDERICO (CYNTHIALBALONGA)

BRUNO FRANCESCO (LAVELLO)

CAPODAGLIO PAOLO (MONTEROSI FC SSD A RL.)

COSTANTINI ANDREA (MONTEROSI FC SSD A RL.)

DE MARTIS ANGELO GIACOMO (MURAVERA)

NSUMBU TANDA ANDY CLAUGUY (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

D ANTONIO FRANCESCO (REAL GIULIANOVA)

BANEGAS PABLO EZEQUIEL (S.NICOLO NOTARESCO SRL)

CESARIO MICHELE (S.NICOLO NOTARESCO SRL)

GALLO MATTEO (S.NICOLO NOTARESCO SRL)

BUSO NICOLO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

CENERINI FEDERICO (SPORTING CLUB TRESTINA)

BERTAGLIO RICCARDO (TRITIUM CALCIO 1908)

DEGERI LORENZO (TRITIUM CALCIO 1908)

DI FILIPPO NICOLAS (VASTESE CALCIO 1902)

VENIER ANDREA (VIS NOVA GIUSSANO)

POLETTI AMEDEO (1913 SEREGNO CALCIO S.R.L)

AMMONIZIONE (I INFR)

COTALI MARCO (ADRIESE)

OLIVERA DA ROSA RUBEN ARIEL (APRILIA RACING CLUB SRL)

TEDESCO GIUSEPPE (AUDACE CERIGNOLA A R.L.)

MERITO JAIME LEON (BRINDISI FOOTBALL CLUB)

LIBERATI TOMMASO (C.S. SCANDICCI 1908 SRL)

MAZZOLLI FEDERICO (C.S. SCANDICCI 1908 SRL)

TACCONI GIACOMO (C.S. SCANDICCI 1908 SRL)

BARDINI LUCA (CALCIO MONTEBELLUNA SRL)

TARDIVO MATTIA (CAMPODARSEGO)

TREZZA SALVATORE FRANC (CAMPODARSEGO)

TROVADE GIORDANO (CAMPODARSEGO)

CACCIA RICCARDO (CARAVAGGIO SRL)

APPIAH KELVIN OWUSU (CARTIGLIANO)

MARIUZ LUCA (CARTIGLIANO)

ATTEO ANTONIO (CASARANO CALCIO S.R.L.)

BRUNO ALESSANDRO (CASARANO CALCIO S.R.L.)

PAGLIAI GABRIELE (CASARANO CALCIO S.R.L.)

CAPELLI ALESSANDRO JULI (CITTA DI VARESE)

LONGATO LUDOVICO (CJARLINS MUZANE)

SPETIC LUKA (CJARLINS MUZANE)

RUSSO PIO FRANCESCO (CREMA 1908 S.S.D.AR.L.)

MAZZEI TOMMASO (CYNTHIALBALONGA)

CALVANESE ANTONIO (F.C. S.S. NOLA 1925)

GASSAMA MOHAMMED AMIL (F.C. S.S. NOLA 1925)

PANTANO GIOVANNI (F.C. S.S. NOLA 1925)

RUGGIERO GENNARO (F.C. S.S. NOLA 1925)

MERLANO GIORGIO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

ROMANI RICCARDO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

SCOTTO SAMUELE (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

GIUNTA FRANCESCO (LAVELLO)

BREVI TOMMASO PIETRO (MESTRE SSDARL)

SATTA ANDREA (MURAVERA)

DE GIORGI FRANCESCO (NARDO'SRL)

ZAPPACOSTA GIACOMO (NARDO'SRL)

LANDI MARIO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

BALZO EMANUELE (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

STERRANTINO CARMINE (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

FOSSATI CRISTIAN (REAL GIULIANOVA)

BIANCHI SEBASTIANO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

SERAFINO PAOLO (TARANTO F.C. 1927 S.R.L.)

COLLEONI MATTIA (TRITIUM CALCIO 1908)

GULLI ANDREA (VADO)

TADDEI MAX (VADO)

VALERIO ANDREA (VASTESE CALCIO 1902)

NIANG MANSOUR ABABACA (VIS NOVA GIUSSANO)

FERRARI ROBERTO (1913 SEREGNO CALCIO S.R.L