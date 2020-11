Blackjack online: dove giocarlo

na passione intramontabile, quella del Blackjack che si è traslata dal mondo fisico a quello online grazie ad internet. Si tratta di un table game classico ma dal fascino estremo, che coinvolge esperti e non grazie anche alla sua facilità di utilizzo e le regole molto semplici.

Su casinoeslot.it trovi i migliori casinò che offrono il Blackjack online per momenti indimenticabili ed i relativi bonus.

Ma prima di vederne uno per uno, facciamo il punto della situazione delle regole e modalità di gioco. Sono le stesse identiche del classico da tavolo e l’obiettivo è quello di battere il Banco. Tuttavia quest’ultimo gioca sempre per ultimo, il che rappresenta un discreto vantaggio sulla partita. Il punteggio massimo da raggiungere è 21, con due o più carte, ma se vai oltre sballi e ti costa la puntata.

Ci sono poi varie possibilità di gioco e considerazioni da fare, ma non siamo qui per questo oggi. Il nostro appuntamento odierno è quello di scovare i migliori casinò online di Blackjack e cosa offrono.

Casinoeslot.it è un sito comparativo che utilizza particolari e precisi parametri di valutazione per scegliere i migliori casinò online presenti sul web. La sua scelta è condotta in base alla regolamentazione ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), la presenza dell’indirizzo .it, l’attenzione per risolvere i problemi dei clienti e la sicurezza dedicata ai dati sensibili dei Gambler che giocano online.

Blackjack ed è subito 21

Le piattaforme scelte sono state selezionate solo per le migliori offerte in termini di giochi per uno o due persone, in gruppo, app gratuite ed ovviamente certificazione ADM.

Inoltre tra quelle considerate le migliori puoi giocare alle versioni demo per non investire soldi veri e quindi rischiare con le tue proprie finanze. Non devi sottostare a vincoli o condizioni particolari e, neanche, la possibilità di vincere realmente soldi. Però è un’ottima soluzione per poter incrementare le tue abilità di gioco senza spendere nulla. Hai due possibilità di gioco quali Flash, senza scaricare nulla, o Download in cui devi registrarti e scaricare un software sul tuo device.

Quando poi decidi di giocare cn i tuoi soldi, non devi fare altro che registrarti e validare il tuo conto online di gioco. Segui le istruzioni che ti seguono passo passo.

Ora vediamo quali sono i casinò online migliori per giocare a Blackjack scelti direttamente grazie alla professionalità di casinoeslot.it.

Aggiudicati i bonus di benvenuto riservati per il tuo Blackjack.

Netbet : registrati per accede a 10 € in regalo più un 100% sul primo deposito fino ad un massimo di 200 €;

Sisal : per te 5 € in più sul primo investimento ed in aggiunta fino a 1050 €, il 100%;

Snai : oltre al 100% del primo deposito per 1000 € massimo, ti spettano 10 € gratis;

Lottomatica : senza depositare nulla ricevi 5 € più altri 30 €. Inoltre per te 1000 € in aggiunta sul versamento iniziale, il 125%.

Come puoi ben vedere casinoeslot.it ha le soluzioni migliori per il tuo svago. Il suo unico scopo è quello di farti divertire senza mai rinunciare a sicurezza e trasparenza, sempre pronto a rispondere ad ogni tuo problema.