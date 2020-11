Federico Chiesa: l'importanza della stagione in bianconero per puntare all'Europeo

Nato a Genova, ligure doc, Federico Chiesa è uno dei talenti più cristallini che il calcio italiano ha prodotto nel corso degli ultimi anni. Classe 1997, con la maglia della Fiorentina ha fatto impazzire tutti gli amanti delle scommesse serie A per la sua capacità di andare in rete e sfornare assist in partite decisamente importanti.

A soli 23 anni è arrivata la prima grande occasione della sua carriera per dimostrare tutto il suo potenziale ad altissimi livelli, vestendo la maglia della Juventus, in prestito dalla Fiorentina. L’obiettivo per Chiesa, però, tra le altre cose, non è solo quello di trionfare in bianconero, ma anche quella di ambire ad entrare nella rosa dei convocati del ct della Nazionale Roberto Mancini in vista dei prossimi Europei.

Chiesa non è certo l’unico che mira all’azzurro: in tutt’altro ruolo, Angelo Ogbonna, ex difensore proprio della Juventus, si è raccontato in una lunga intervista che è stata pubblicata su L’insider , in cui analizza la sua esperienza in Premier League con la maglia del West Ham e gli obiettivi per il futuro.

In doppia cifra nel 2020 tra gol e assist? C'è anche Chiesa!

Roberto Mancini ha una grande stima nei confronti di Federico Chiesa e del suo cambio di passo, al punto tale che lo ritiene un’arma importante anche a partita in corso. Non a caso, nel 2020 Federico Chiesa ha realizzato 9 gol e 6 assist e rientra in quella trentina, circa, di giocatori che sono riusciti ad andare in doppia cifra tra gol e assist nel 2020.

È chiaro che per Chiesa l’approdo in bianconero apre tante considerazioni, soprattutto a livello di spazio e di titolarità che troverà in campo. Da queste prime uscite, però, si è capito come Pirlo non guardi in faccia nessuno e faccia giocare solamente chi si allena meglio e appare più in forma nei giorni che precedono il match. Di conseguenza, Chiesa avrà tempo e modo di dimostrare tutto il suo valore, meritandosi anche la cifra importante che la Juventus dovrà sborsare per il suo riscatto, scontatissimo peraltro, visto che avverrà in automatico allo scattare di determinate condizioni, molto semplici da raggiungere.

L'anno della consacrazione per Federico Chiesa e il suo legame con la Juve

La maglia della Juventus si può considerare come una sorta di trampolino di lancio per cercare di raggiungere i più importanti traguardi non solo a livello di club, ma anche in Nazionale. Il 23enne ligure dovrà, chiaramente, darsi di fare per replicare quanto è stato capace di mettere in mostra con la casacca della Fiorentina.

Tutto ruota intorno al fatto di reggere la pressione, anche in Nazionale. Ed è molto interessante notare come la Juventus gli abbia già segnato una prima volta la carriera. Infatti, la sua carriera è completamente cambiata nel momento in cui ha incontrato l’ex tecnico dei viola Paulo Sousa che, in maglia bianconera, ha vinto una Champions League da protagonista, giocando con la Vecchia Signora dal 1994 al 1996.

Non è l’unica coincidenza che lega la Juventus e Federico Chiesa, dal momento che il debutto nella massima serie è avvenuto, poco più che ventenne, proprio contro la Vecchia Signora. E, fin dal primo momento in cui è sceso in campo, ha dimostrato tutti i suoi colpi, tra velocità, dribbling e un tiro da fuori davvero importante, con la capacità di utilizzare in maniera indifferente entrambi i piedi per calciare in modo potente e preciso verso la porta avversaria.