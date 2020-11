Calcio. Il messaggio della San Filippo Neri per la morte di Luigino Fulvio. Cesare Renzini: "Una persona a cui ho voluto bene"

E' un sentimento di cordoglio unanime quello che sta circolando all'interno dei club dilettantistici, una volta appresa la scomparsa del vicepresidente del Pietra Ligure, Luigino Fulvio.

Tra di essi c'è anche la San Filippo Neri.

"L' Asd San Filippo Neri 1893 esprime il proprio cordoglio al Pietra Ligure e alla famiglia Fulvio, per la scomparsa dell'amato Luigino".

In particolar modo il dirigente ingauno, Cesare Renzini, ha voluto sottolineare il profondo affetto maturato durante la comune militanza al Pietra Ligure.

"Luigino è una persona a cui ho voluto bene. Penso sia un sentimento comune in tante persone per la forte carica umana che sapeva esprimere. Non ci sono parole per esprimere il dolore che provo in questo momento".