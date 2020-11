Elezioni e agevolazioni fiscali: sono ancora 32 le squadre che dovranno completare l'iscrizione al registro Coni

Si ricorda nel comunicato del Comitato Regionale - a tutte le Società che il nuovo Statuto Federale, per esercitare il diritto di voto , oltre alla previsione dell’anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione della relativa Assemblea Elettiva ed alla condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nell’indicato periodo di anzianità di affiliazione, le stesse Società abbiano, con carattere continuativo, svolto attività sportiva partecipando negli stessi 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell’Assemblea all’attività sportiva ufficiale della F.I.G.C., ha introdotto la iscrizione al Registro delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.

Si ricorda, altresì, che la mancata iscrizione al Registro CONI comporta l’impossibilità per le Società di essere destinatarie delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche di cui alla Legge 398/1991.

Si riporta, a seguire, l’elenco delle Società Dilettanti che, ad oggi, non risultano in regola con l’iscrizione al Registro CONI, ribadendo come, per le stesse, persistendo tale situazione, non sarà possibile esercitare il diritto di voto nell’Assemblea Elettiva:

