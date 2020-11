Sindacati di lotteria per EuroMillions

I mega jackpot della lotteria di solito danno centinaia di milioni di dollari. Se sei un tipo di persona che si eccita con le estrazioni della lotteria, LottoMat.com può essere un ottimo metodo da tenere sotto controllo.

Cosa sono i sindacati della lotteria?

I sindacati della lotteria ti consentono di avere maggiori probabilità di vincere una lotteria. Non è necessario pagare più soldi per acquistare i biglietti. Molte persone si riuniscono per acquistare i biglietti della lotteria. Tutti sono d'accordo a dividere le vincite se uno dei biglietti che acquista, vince.

Alla fine, ogni giocatore ottiene meno soldi rispetto all'acquisto dei biglietti singolarmente, ma giocando in un sindacato, le persone hanno maggiori possibilità di vincere.

Come funzionano?

Parliamo di un semplice esempio. Se un ufficio del sindacato della lotteria ha 50 membri e ciascun membro paga un dollaro nel pool della lotteria. Il gestore del sindacato della lotteria acquisterà 50 biglietti della lotteria a $ 1 per un biglietto. Il gestore li tiene in deposito in attesa dell'estrazione della lotteria.

Se il sindacato della lotteria vince, guadagnerà un jackpot della lotteria da $ 50 milioni. Ogni giocatore che ha contribuito riceverà un milione di dollari. Un pool di lotterie massimizza le possibilità di vincita. I giocatori hanno una probabilità 50 volte maggiore di vincere alla lotteria e riceveranno un cinquantesimo delle vincite totali.

I sindacati della lotteria a volte sono più complessi. Alcuni giocatori possono contribuire con più soldi per avere più quote della lotteria. Se qualcuno paga $ 5 anziché $ 1, il gestore della lotteria dovrà acquistare 55 biglietti anziché 50. La persona che ha contribuito con più soldi otterrà più quote nelle vincite. Se un giocatore contribuisce con $ 5 anziché $ 1, otterrà cinque 55esimi del jackpot.

Quale lotteria dovresti scegliere e dove giocare??

EuroMillions è una lotteria perfettamente conosciuta e popolare in Italia, ma anche se i jackpot sono fantastici e possono raggiungere i 190 milioni di euro, le possibilità di raggiungere queste vincite non sono grandi, quindi creare un sindacato è una buona idea. Controlla gli ultimi euromillions risultati e scegli i tuoi numeri fortunati! Giocare a EuroMillions online è un modo conveniente per partecipare all'estrazione di questa famosa lotteria senza la necessità di fare la fila per ottenere i biglietti.

Cosa fanno i sindacati della lotteria con jackpot più piccoli?

È facile vincere sia $ 5 che $ 50 in un jackpot. Non puoi nemmeno dividere $ 5 tra 50 persone. Quindi cosa fannoi gruppi di lotteria con i piccoli premi?

A seconda della dimensione del jackpot, si possono fare due cose. Possono dividere la piccola quantità tra i giocatori. Se il gruppo è il cliente abituale dei biglietti della lotteria, può decidere di risparmiare l'importo per acquistare più biglietti per la prossima estrazione del jackpot.

I sindacati della lotteria funzionano?

I sindacati della lotteria sono un modo per aumentare le possibilità di vincita senza aumentare il rischio di perdite finanziarie. È piuttosto semplice: più biglietti possono essere acquistati dal tuo gruppo, maggiori sono le tue possibilità.

Chi partecipa ai sindacati della lotteria di solito?

I sindacati della lotteria dell'ufficio sono abbastanza famosi. I sindacati delle lotterie degli uffici sono popolari perché è facile per loro riunirsi mentre i lavoratori si vedono quasi ogni giorno. Inoltre, l'interazione tra i diversi dipartimenti può aumentare il supporto morale. Qualsiasi gruppo di persone può fare il proprio sindacato della lotteria. Gruppi di vicini, amici, parenti e membri di qualsiasi altro gruppo sociale possono prendere parte a un pool di lotterie.