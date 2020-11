Calcio. Serie D: Varese-Vado, in palio punti pesanti per risalire la classifica. Tarabotto: "Ritrovare subito lo spirito del match col Derthona"

Si percepisce ancora una certo rammarico nelle parole del tecnico del Vado, Luca Tarabotto, alla vigilia della complicata trasferta sul campo del Varese. Una sfida dal peso specifico notevole, tra due compagini che hanno assoluto bisogno di punti per risalire dai bassifondi della classifica.

"Ne veniamo da una partita giocata così così - sottolinea il trainer rossoblu a sei giorni di distanza dal ko interno maturato contro il Pont Donnaz - i ragazzi non riusciti a sfruttare bene gli spazi sull'esterno risultando troppo prevedibili quando cercavano di arrivare al tiro. L'errore sul primo gol di Varvelli ha reso poi tutto più complicato, ma domani mi aspetto una reazione importante da parte di tutti: è fondamentale ritrovare in fretta lo spirito messo in campo contro il Derthona".

Bocche cucite per quanto riguarda moduli e formazione, anche se non sono da escludere novità, soprattutto a centrocampo, dove potrebbe trovare spazio Dagnino nel ruolo di mezzala al posto di Taddei o Sampietro. Verso il rientro dal primo minuto anche Boiga: "Non è ancora al top, ma farà parte del gruppo che partirà per Varese - aggiunge Tarabotto - li ho visti giocare quando, probabilmente, non erano ancora al massimo della condizione, ma hanno qualità davvero importanti per la categoria".