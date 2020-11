VBC Savona. Anche il neoacquisto Venturini scalpita: "Entusiasmato dal progetto, può aiutare il mio processo di crescita"

“Ho scelto la VBC perché sono stato entusiasmato dal progetto, ho avuto modo di affrontare più volte Coach Giordano come avversario e in molti mi hanno detto che è un allenatore valido. Sono felice di aver preso questa decisione, sono certo che mi possa aiutare per la mia crescita. Non sappiamo ancora quando il campionato possa effettivamente partire, ma la voglia di giocare è tanta e siamo pronti per farlo. Puntiamo a fare una grande stagione, non ci nascondiamo, l’obiettivo deve essere il primo posto.”