Calcio. Il mondo politico pietrese si unisce unanime nel cordoglio per la scomparsa di Luigino Fulvio

La scomparsa di Luigino Fulvio ha avuto una eco all'interno dei confini di Pietra Ligure pronta a scavalcare i semplici contorni del mondo calcistico.

Tutta la comunità pietrese ha infatti riconosciuto nel vice presidente biancazzurro valori morali e un attitudine al prossimo ormai rari da incontrare, unendo anche il mondo politico.

Il sindaco Luigi De Vincenzi, sulla propria pagina Facebook, ha infatti voluto ricordare in maniera particolare l'impegno quotidiano di Luigino:

"Non è mia abitudine esprimere pubblicamente il cordoglio per tutte le persone che vengono, purtroppo, a mancare ma per Luigino Fulvio non posso non fare uno strappo a questa regola. La nostra comunità perde prematuramente una persona speciale, riservata, discreta, poco “appariscente” ma salda e perseverante nel contribuire a costruire un società migliore, non facendo mai mancare la sua disponibilità, il suo impegno, la sua mitezza. Un “esserci” sempre il suo, quotidiano, affidabile e instancabile, dove c’era bisogno di essere “a servizio” di buone azioni. Perché Luigino ha fatto del bene a tutti quelli che, per un motivo o per l’altro, sono venuti in contatto con lui. E penso soprattutto alla grande famiglia del Pietra Calcio, della quale è stato cardine e punto di riferimento, accompagnando ed educando generazioni e generazioni di ragazzi. I nostri figli hanno giocato, hanno imparato, sono cresciuti sotto il suo sguardo vigile e attento, uno sguardo pieno di umanità e di amore per tutti loro e per tutti noi. Luigino non ha fatto cose eclatanti ma ha tessuto quotidianamente una grande storia di “bene” che oggi vediamo nella sua interezza e per la quale non possiamo che dire grazie. Lascia certamente un vuoto incolmabile ma anche uno straordinario ricordo, preziosi insegnamenti e un grande esempio, radicato in tutti noi.