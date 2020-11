Calcio, Imperia. Lupo bada al sodo: "Ci sarà tempo per giocare bene. Sancinito emblema della crescita di questa squadra"

Dopo la partita ha parlato Mister Lupo:” Oggi era importante fare risultato su un campo difficile. La prestazione arrivava dopo, avremo tempo per fare altre belle partite come peraltro abbiamo già disputato. Va comunque detto che abbiamo avuto le nostre occasioni per segnare. Sono contento dei giovani perché hanno dato qualcosa in più alla squadra: Dani e Gnecchi per esperienza e gioco non li considero manco più ‘under’.

Il migliore in campo per me è stato Sancinito, emblema del nostro miglioramento in fase di non possesso.”

CARONNESE-IMPERIA 0-0