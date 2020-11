Calcio, Serie D. Il Vado fa il colpaccio a Varese. Il gol di Valenti e l'autorete di Ammirati regalano ossigeno ai rossoblu

VARESE - VADO 0-2 (30' Valenti, 36' aut. Ammirati)

48' FINISCE QUA! IL VADO ESPUGNA 2-0 VARESE!

45' inizia il recupero

41' entra Chicchiarelli, esce Diego Valenti. Secondo cambio rossoblu

41' quattro minuti al 90'

36' punizione preziosa guadagnata da Boiga, respira il Vado, ammonito Pepito

34' intervento in ritardo di Fall su Gulli, subito ammonito il centravanti varesino

33' tiro cross di Bacigalupo che per poco non inganna Lassi, sfera fuori di poco

32' nei minuti precedenti i padroni di casa si sono visti solo con un tiro alle stelle di Addiego Mobilio

31' esaurisce i cambi il Varese, con Fall in campo al posto di Lillo

30' primo cambio per il Varese, Francomacaro richiama un grande D'Antoni, ottima partita di sacrificio la sua, al suo posto Boiga

26' tiro di Lillo bloccato da Luppi.

25' il Varese attacca con furia, spinto dalla forza dei nervi: ne consegue tanta pressione ma anche confusione nella costruzione.

21' Sassarini ha richiamato in panchina anche Capelli, al suo posto Addiego Mobilio

20' Lillo mette la palla in rete, sale però la bandierina dell'assistente. Posizione di fuorigioco netta

15' Vado molto compatto e attento. la diga rossoblu tiene

12' il finale dell'azione offensiva è un tiro molto alto di Negri da fuori area

11' secondo e terzo angolo per il Varese

7' il Varese attacca ma per ora trova spazio solo sulle fasce, senza fortuna

8' Vado ovviamente con gli stessi uomini in campo ancora nessun cambio per i rossoblu

3' - Varese iper-offensivo: difesa a 3 con Mapelli e Parpinel ai lati di Viscomi; esterni a centrocampo Negri e Petito, in mezzo è Mamah che in fase difensiva si avvicina a Guitto, mentre in fase offensiva il numero 20 scappa alto in ala destra. Capelli ancora a sinistra, Lillo e Balla più vicini davanti. Per gli amanti dei moduli, in fase difensiva è un 3-4-3, in fase offensiva un 3-3-4

2' Sassarini cambia tutto: Tre sostituzioni nel Varese con cambio di modulo (difesa a 3): dentro Mamah, Negri e Parpinel; fuori Snidarcig, Minaj e Ammirati.

1' inizia la ripresa!

Secondo tempo

48' finisce il primo tempo! Vado a riposo con il doppio vantaggio

45' - Ammonito Viscomi nel Varese



37' si rivedono i padroni di casa: i biancorossi si buttano in avanti, l'ultimo passaggio permette a Snidarcig di andare al tiro: sulla conclusione rasoterra Luppi è ottimo a rispondere con il piede.

36 RADDOPPIO DEL VADO! punizione dai 25 metri, in zona centrosinistra, per Sampietro. Il numero 4 con il destro calcia teso nel mucchio, con la palla che sfila: Ammirati prova a deviare ma la tocca appena, Lassi se la trova addosso dopo un rimbalzo e non riesce a respingere. La palla gonfia il sacco, 0-2 e il Vado si abbraccia davanti alla sua panchina.

33' reagisce il Varese con Lillo, tiro contrato e facile preda di Luppi

30' VALENTI! VADO IN VANTAGGIO! CROSS AL BACIO DI GULLI, IL COLPO DI TESTI DELL'ATTACCANTE NON LASCIA SCAMPO A LASSI!

27' trattenuta plateale di Zaccaria su Minaj, giallo per il terzino vadese

25' il Varese prova ad alzare i giri, questa volta è Ammirati a cercare la conclusione, senza fortuna

21' ripartenza micidiale del Varese, per fortuna del Vado l'attaccante biancorosso si divora il vantaggio a pochi passi dalla porta

18' Balla innesca Luppi, dribbling verso l'interno e tiro, Luppi blocca in due tempi

16' questa volta allontana Balla senza affanni

16' più Vado che Varese negli ultimi minuti, ci prova anche Gulli di sinistro, ancora corner

13' uscita a vuoto di Lassi, Viscomi salva tutto sulla linea dopo il colpo di testa a botta sicura di Tissone!

12' buona manovra sulla corsia destra del Vado, angolo per i rossoblu

10' la prima occasione è per il Varese. Punizione di Guitto dai 25 metri, sfera lontana dallo specchio di Luppi

3' prima nota tattica, è Lala ad essere schierato dietro le punte. Taddei va in regia, con Sampietro e Bacigalupo mezz'ali

1' si parte!

Primo tempo

Dal nostro inviato:

Novità importanti per il Vado che, formazione alla mano, dovrebbe scendere in campo a Varese con il 4-3-1-2. D'Antoni e Valenti occuperanno il fronte offensivo, con Taddei probabile trequarti alle spalle delle punte. Bacigalupo torna mezz'ala, con Lala, a guardia di Sampietro. Confermato il pacchetto arretrato sceso in campo contro il Pont Donnaz.

Varese (4-2-3-1): Lassi; Ammirati, Mapelli, Viscomi, Petito; Snidarcig, Guitto; Minaj, Balla, Capelli; Lillo.

A disposizione: Cotardo, Perpinel, Addiego, Romeo, Fall, Nicastri, Mamah, Negri, Coratella.

Allenatore: Sassarini