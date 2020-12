Il Varese annuncia l'esonero di Sassarini dopo la sconfitta con il Vado: «In serata il nome del nuovo allenatore»

Il Varese annuncia l'esonero di mister Sassarini ma non il nome del nuovo allenatore: evidentemente non solo Ezio Rossi è il papabile alla panchina biancorossa, o più probabilmente l'accordo con il tecnico torinese, ex giocatore e allenatore del Toro oltre che di molte altre squadre (4 promozioni da allenatore), deve essere ancora perfezionato. E' anche da capire chi prenderà questa scelta, cosa mai chiarita del tutto per quanto riguarda Sassarini, soprattutto per avere ben chiaro chi lo dovrà difendere e non lasciarlo solo qualora servisse (tra ieri e oggi l'unico della dirigenza a parlare è stato lo sponsor Filippo Lo Pinto).



Già analizzati i motivi che hanno portato alla separazione da Sassarini e le pesanti responsabilità dell'area tecnica nella costruzione di una squadra che ha perso 5 partite su 6 (troppi giocatori in rosa, alcuni inadatti per temperamento a Varese e al Varese, pochi i legami con il territorio e ancor meno i centimetri e il fisico necessari in serie D: leggi QUI), si attende anche di conoscere se al ds Califano e al consulente di mercato Scandola verrà confermata la fiducia della società, come sembra, e quali giocatori eventualmente non faranno più parte del gruppo. Ma per rimediare c'è sempre tempo, soprattutto al Varese, specialista in rimonte e a trovare risorse inaspettate soprattutto quando si trova spalle al muro.



Il comunicato del club biancorosso.



Il Città di Varese, in seguito al confronto cominciato dopo la sconfitta con il Vado volto a una risoluzione consensuale del rapporto con il tecnico David Sassarini, comunica l’esonero dello stesso e del vice-allenatore Alessandro Cortinovis.

Nelle prossime ore verrà ufficializzato il nome del nuovo allenatore che verrà presentato domani alle 13.30 al centro sportivo di Brenno Useria.