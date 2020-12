Pallanuoto: venerdì parte il girone di Coppa Len. La Rari Nantes Savona esordisce con i tedeschi del Potsdam

Dopo due anni la grande pallanuoto europea torna nella piscina “Zanelli” di Savona con la Len Euro Cup. La Carige Rari Nantes Savona, infatti, è stata chiamata ad organizzare il Girone E che ospiterà i serbi del VK Radnicki, i tedeschi del OSC Potsdam e gli spagnoli del CE Mediterrani oltre ovviamente ai padroni di casa biancorossi. Il Delegato Len sarà l’israeliano Gadi Schwartz. Gli arbitri saranno l’ungherese Zsolt Marjay, il russo Arkadii Voevodin, il Greco Michail Birakis ed il georgiano Levan Berishvili

La manifestazione si svolgerà sotto il patrocinio del Comune di Savona ed a tale proposito l’assessore allo sport, Maurizio Scaramuzza, dichiara: “L’amministrazione comunale è al fianco di Rari Nantes come sempre. Una società che porta in alto il nome della città con orgoglio in Italia ed in Europa. Dispiace che la città non possa assistere alle partite, ma siamo sicuri che farà sentire comunque il proprio calore ai ragazzi in vasca. Lo sport savonese, pur soffrendo in questo brutto momento, è sempre sugli scudi e l’amministrazione ne è fiera. Forza Rari ed evviva lo sport savonese !”.

Questo il calendario delle partite che si giocheranno tutte a porte chiuse, quindi, senza la presenza del pubblico, ma che saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina facebook della Rari Nantes Savona:

Venerdì, 4 Dicembre 2020:

16,30 CE MEDITERRANI (ESP) - VK RADNICKI (SRB)

18,30 CARIGE RARI NANTES SAVONA (ITA) – OSC POTSDAM (GER)

Sabato, 5 Dicembre 2020:

16,30 VK RADNICKI (SRB) - OSC POTSDAM (GER)

18,30 CARIGE RARI NANTES SAVONA (ITA) - CE MEDITERRANI (ESP)

Domenica, 6 Dicembre 2020:

09,30 OSC POTSDAM (GER) - CE MEDITERRANI (ESP)

11,30 CARIGE RARI NANTES SAVONA (ITA) - VK RADNICKI (SRB)